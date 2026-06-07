Пара позировала фотографу под открытым небом, когда в небе неподалеку взорвался вражеский дрон.

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Как молодожены праздновали свадьбу под звуки ПВО?

На кадрах видно, как обломки разлетаются над городом, а молодожены продолжают стоять перед камерой.

Сбитие дрона во время фотосессии молодоженов / Скриншот с видео

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Видео опубликовал в Instagram фотограф Эдуард Ковш. "Вот такие свадьбы в Запорожье", – прокомментировал он.

Ролик быстро разлетелся по сети и набрал тысячи просмотров. История в очередной раз показала, как украинцы продолжают жить, любить и праздновать даже во время войны.

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В то же время этот случай напомнил и о том, что во время воздушной тревоги находиться под открытым небом, особенно вблизи места работы ПВО, опасно из-за риска падения обломков.

Напомним, что также ни в коем случае нельзя приближаться к беспилотникам, которые упали.

Так, на Черниговщине двое фермеров погибли при попытке разобрать российский дрон, который нашли в поле после обстрела.

По словам военного эксперта Сергея "Флеша" Бескрестнова, боеприпас сдетонировал во время разборки. Он отметил, что даже сбитые дроны и их обломки остаются смертельно опасными, поэтому касаться их категорически нельзя.