Пара позувала фотографу просто неба, коли в небі неподалік вибухнув ворожий дрон.

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Як молодята святкували весілля під звуки ППО?

На кадрах видно, як уламки розлітаються над містом, а молодята продовжують стояти перед камерою.

Збиття дрона під час фотосесії молодят / Скриншот з відео

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Відео опублікував в Instagram фотограф Едуард Ковш. "Ось такі весілля у Запоріжжі", – прокоментував він.

Ролик швидко розлетівся мережею та набрав тисячі переглядів. Історія вкотре показала, як українці продовжують жити, кохати й святкувати навіть під час війни.

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Водночас цей випадок нагадав і про те, що під час повітряної тривоги перебувати просто неба, особливо поблизу місця роботи ППО, небезпечно через ризик падіння уламків.

Нагадаємо, що також у жодному разі не можна наближатися до безпілотників, які впали.

Так, на Чернігівщині двоє фермерів загинули під час спроби розібрати російський дрон, який знайшли в полі після обстрілу.

За словами військового експерта Сергія "Флеша" Бескрестнова, боєприпас здетонував під час розбирання. Він наголосив, що навіть збиті дрони та їхні уламки залишаються смертельно небезпечними, тому торкатися їх категорично не можна.