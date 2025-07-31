Россияне в четверг, 31 июля, ударили управляемой авиабомбой по Краматорску Донецкой области. В результате этого произошло попадание в жилой дом.

Такую информацию сообщил руководитель областной военной администрации Вадим Филашкин. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Донбасс Реалии".

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Какие детали удара известны?

Чиновник рассказал, что в центре Краматорска зафиксировали прямое попадание в дом, пострадала многоэтажка. По его словам, противник сбросил авиабомбу на город ориентировочно в 14:15.

В настоящее время известно об 1 погибшем человеке и 11 раненых. Под завалами могут находиться люди. Сейчас на месте работают органы власти, подразделения полиции и подразделения ГСЧС. Всем раненым оказана квалифицированная медицинская помощь,

– рассказал Филашкин.

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Напомним, 22 июля российские войска нанесли удар по многоквартирному жилому дому в Краматорске. В результате атаки погиб ребенок, ранения получили 8 человек. На месте удара возник пожар.