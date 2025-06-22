Россия снова нанесла удар по Краматорску: есть повреждения
- 22 июня Россия осуществила обстрел Краматорска, повреждена промышленная зона, дорожную инфраструктуру и 3 жилых дома.
- Пострадавших нет.
Россия вечером 22 июня снова нанесла удар по Краматорску в Донецкой области. Есть повреждения.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета. К слову, прошедшая ночь для Донетчины тоже прошла неспокойно, в частности в Краматорске, к сожалению, погибли 4 человека.
Смотрите также Адская ночь в Донецкой области: в Краматорске возросло количество погибших
Что известно об атаке на Краматорск 22 июня
Россияне совершили новую атаку на Краматорск в 19:10. Город обстреляли с использованием РСЗО "Смерч".
Под прицелом врага оказалась промышленная зона и дорожная инфраструктура.
Кроме того, повреждения получили 3 частных жилых дома.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших,
– сообщили в городском совете.
Окончательные последствия российского удара продолжают устанавливать.
Напомним, что несколько дней назад Россия ударила по ветклинике в Краматорске, где на тот момент находились 23 животных.
К счастью, ни одна из них не погибла в результате прилета.
Установлено, что оккупанты направили на стабилизационный пункт для животных 2 ракеты.