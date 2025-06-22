Россия снова нанесла удар по Краматорску: есть повреждения

Россия вечером 22 июня снова нанесла удар по Краматорску в Донецкой области. Есть повреждения.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сообщение Краматорского городского совета. К слову, прошедшая ночь для Донетчины тоже прошла неспокойно, в частности в Краматорске, к сожалению, погибли 4 человека.

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Что известно об атаке на Краматорск 22 июня

Россияне совершили новую атаку на Краматорск в 19:10. Город обстреляли с использованием РСЗО "Смерч".

Под прицелом врага оказалась промышленная зона и дорожная инфраструктура.

Кроме того, повреждения получили 3 частных жилых дома.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших,

– сообщили в городском совете.

Окончательные последствия российского удара продолжают устанавливать.

Напомним, что несколько дней назад Россия ударила по ветклинике в Краматорске, где на тот момент находились 23 животных.

К счастью, ни одна из них не погибла в результате прилета.

Установлено, что оккупанты направили на стабилизационный пункт для животных 2 ракеты.