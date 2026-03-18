Российская ПВО в действии: в Краснодаре повреждена многоэтажка, вспыхнул пожар
- В Краснодаре после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар, есть погибший.
- БпЛА, предположительно, попали по меньшей мере в 3 дома, в одном из которых произошло возгорание.
В Прикубанском внутригородском округе Краснодара после попадания беспилотника в многоэтажку возник пожар, из-за которого погиб местный житель.
Об этом сообщают мэр Краснодара Евгений Наумов, губернатор Вениамин Кондратьев и российские СМИ. В сети публикуют кадры повреждений и разрушений.
Какие последствия атаки на Краснодар?
По данным росСМИ, БпЛА попали по меньшей мере в 3 дома – в одном произошел пожар, который ликвидировали. Еще один беспилотник якобы упал после удара о дом без возгорания, а в третьем "фрагменты обнаружили на балконе".
В Краснодарском крае и Краснодаре сохраняется опасность атаки БПЛА. Все социальные учреждения города работают по графику и готовы принимать детей. Алгоритмы действий при возможной атаке БПЛА доведены до сотрудников и руководителей,
– пишет Наумов.
Россияне обвиняют украинскую сторону в атаке на гражданскую инфраструктуру. Впрочем, над городом работала противовоздушная оборона, и, по предварительной информации, попадания произошли в результате радиоэлектронной борьбы.
"Краснодар. Этой ночью российское ПВО сбивало дроны многоэтажками", – прокомментировал ситуацию руководитель Центра Изучения оккупации Петр Андрющенко.
По состоянию на утро 18 марта известно, что погиб по меньшей мере 1 человек, информации о пострадавших не указывают.
Где раздавались взрывы в России ранее?
Прошлой ночью Россию атаковали более 200 БПЛА. Вероятно, беспилотники попали в авиационный ремонтный завод в Новгородской области, вызвали пожар вблизи военной базы в Пскове и атаковали НПЗ.
До этого Москву более суток массированно атаковали неизвестные беспилотники. Россияне утверждают, что именно на Москву летело 28 дронов. В общем ПВО якобы сбила более 120 дронов, часть из которых летела на столицу.
К слову, в ночь на 15 марта в России, в частности в Тихорецке, Саранске, Волгограде и Белгороде, слышали взрывы из-за атак дронами и ракетами. В последнем возникли перебои с электроэнергией и другим.