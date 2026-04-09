Краснодарский край массированно атаковали дроны: горит важная электроподстанция

Краснодарский край России снова подвергся массированной атаке беспилотников. В районе города Крымск прогремела серия взрывов, сообщают о пожаре.

Об этом сообщают губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, ASTRA, "Exilenova+" и российские телеграм-каналы.

Смотрите также Почему Украина не бьет по Москве: производитель дронов честно ответил

Какие последствия атаки на Краснодарский край?

В ночь на 9 апреля в Крымске сообщили о ряде взрывов. Под ударом оказалась линейная производственно-диспетчерская станция. Это объект нефтепроводной инфраструктуры, входящий в систему магистральных трубопроводов.

Загорелась подстанция ПС 110 кВ "Крымская НПС". Она расположена на территории ЛПДС "Крымская" (Линейная производственно-диспетчерская станция) АО "Черномортранснефть",

– сообщают российские СМИ.

Взрывы в Краснодарском крае: смотрите видео

Отмечается, что соответствующая ЛПДС относится к ведению Краснодарского районного управления магистральных нефтепроводов (КРУМН), которое, в свою очередь, входит в вышеупомянутую структуру АО "Черномортранснефть".

Станция качает нефть и нефтепродукты по магистральным нефтепроводам (МН) "Тихорецк – Новороссийск 2,3", "Крымск – Грушевая" и "Крымск – Краснодар", а также нефтепродуктопроводу (МНПП) "Тихорецк – Новороссийск 1".

От этой ЛПДС нефть и нефтепродукты отправляются по трубопроводам в порт Новороссийск или Ильский и Афипский НПЗ. После атаки в сети публикуют предварительную информацию от очевидцев об обесточивании.

Пожар на электроподстанции: смотрите видео

О чем заявляют местные власти?

Губернатор Вениамин Каондратьев подтвердил факт атаки на регион. По его словам, в результате падения обломков сбитого дрона в поселке Саук-Дере погиб мужчина, который находился на балконе многоквартирного дома.

Фрагменты уничтоженных беспилотников также упали в поле в пригороде Крымска и на территории одного из предприятий. По нескольким адресам на улицах в селе Молдаванское,

– написал он.

Что известно о предыдущих атаках дронов на Россию?