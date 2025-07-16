Массированная атака на Кривой Рог: ранен подросток, он в тяжелом состоянии
- Кривой Рог подвергся атаке с использованием 28 "Шахедов" и баллистической ракеты, ранен 17-летний парень.
- В результате атаки разрушено промышленное предприятие, несколько районов города остались без света, продолжаются работы по восстановлению электроснабжения.
- Возникли пожары, работают пожарные, вода в домах есть благодаря генераторам, но есть предупреждение о возможном отсутствии воды.
Ночью 16 июля Кривой Рог атаковали 28 "Шахедов" и баллистическая ракета. В результате ударов пострадал 17-летний парень.
Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула.
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Что известно о последствиях атаки по Кривому Рогу?
Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно,
– отметил Вилкул.
В результате атаки разрушено промышленное предприятие, из персонала никто не пострадал, все были в укрытии.
Однако был ранен 17-летний парень – он получил ранение в брюшную полость. Его состояние тяжелое, медики пытаются его спасти.
Несколько районов города остались без света. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Вода в домах, благодаря генераторам, пока есть, но Вилкул предупреждает, что скоро не будет.
Возникли также пожары, работают пожарные.