Массированная атака на Кривой Рог: ранен подросток, он в тяжелом состоянии

Ночью 16 июля Кривой Рог атаковали 28 "Шахедов" и баллистическая ракета. В результате ударов пострадал 17-летний парень.

Он находится в тяжелом состоянии. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Днепропетровской ОГА Александра Вилкула.

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Что известно о последствиях атаки по Кривому Рогу?

Такого еще не было. Баллистическая ракета и 28 шахедов одновременно,

– отметил Вилкул.

В результате атаки разрушено промышленное предприятие, из персонала никто не пострадал, все были в укрытии.

Однако был ранен 17-летний парень – он получил ранение в брюшную полость. Его состояние тяжелое, медики пытаются его спасти.

Несколько районов города остались без света. Сейчас продолжаются работы по восстановлению электроснабжения. Вода в домах, благодаря генераторам, пока есть, но Вилкул предупреждает, что скоро не будет.

Возникли также пожары, работают пожарные.