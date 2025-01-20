В Кривом Роге попрощались с жертвами российской атаки: на церемонию пришли сотни людей

Российская армия 17 января нанесла очередной ракетный удар по Кривому Рогу. Тогда в результате атаки погибли трое членов семьи.

Обстрел Кривого Рога унес жизни 20-летнего Алексея Акименко, его 61-летней бабушки Елены Алексеевны и 22-летней тети Ирины Ковальчук. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "НА ВРЕМЕНИ".

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Что известно о погибших

В издании говорят, что знакомые вспоминают погибших как очень добрых и светлых людей. В частности, Алексей Акименко работал учителем хореографии. Кроме этого, более 3 лет был актером и участвовал в проведении шоу "Мыльных пузырей" в агентстве "Чудо праздник".

Алексей также помогал бездомным животным и часто участвовал в различных мероприятиях в городе. Вместе с бабушкой и двоюродной тетей в момент прилета ракеты он находился у подъезда собственного дома, где и погиб.

Коллега погибшего говорит, что парень был настоящим, "таким, как есть", а также вспоминает его, как человека, что вдохновлял и побуждал к действию.

Церемония прощания с погибшими в Кривом Роге / Фото "НА ВРЕМЕНИ"

Тетя парня, Ирина, работала секретаршей отделения "Транспортные технологии" в колледже, в который попала российская ракета. Девушке удалось спастись от первой ракеты. Однако, во время второго прилета она получила тяжелые ранения. Врачи боролись за ее жизнь более 12 часов, но не смогли спасти.

Руководительница Ирины говорит, что погибшая была положительным и очень хорошим человеком и добавляет, что "таких сейчас мало".

Еще одна погибшая, Елена Алексеевна работала медсестрой в колледже. Несмотря на свой возраст, она продолжала оказывать помощь людям. Соседка погибшей вспоминает ее как доброго человека и хорошую хозяйку, которая любила цветы и животных.

Напомним, что 17 января российские войска нанесли удар ракетой "Искандер-М" по Кривому Рогу. В результате этой атаки погибли 5 человек, по меньшей мере 14 человек получили ранения.

Тогда от обломков в машине также погибла учительница музыки Оксана Сухорукова. Ее муж на момент взрыва был рядом, но смог спастись. По его словам, он уже второй раз теряет любимого человека. Первая жена Игоря погибла в оккупированном Херсоне.