Обстріл Кривого Рогу забрав життя 20-річного Олексія Акименка, його 61-річної бабусі Олени Олексіївни та 22-річної тітки Ірини Ковальчук. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "НА ЧАСІ".

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Що відомо про загиблих

У виданні кажуть, що знайомі згадують загиблих як дуже добрих та світлих людей. Зокрема, Олексій Акименко працював учителем хореографії. Окрім цього, понад 3 роки був актором та брав участь у проведенні шоу "Мильних бульбашок" в агентстві "Диво свято".

Олексій також допомагав безхатнім тваринам та часто долучався до різноманітних заходів у місті. Разом з бабусею та двоюрідною тіткою у момент прильоту ракети він перебував біля під'їзду власного будинку, де й загинув.

Колега загиблого каже, що хлопець був справжнім, "таким, як є", а також згадує його, як людину, що надихала та спонукала до дії.

Церемонія прощання із загиблими у Кривому Розі / Фото "НА ЧАСІ"

Тітка хлопця, Ірина, працювала секретаркою відділення "Транспорті технології" у коледжі, в який влучила російська ракета. Дівчині вдалося врятуватися від першої ракети. Однак, під час другого прильоту вона отримала важкі поранення. Лікарі боролися за її життя понад 12 годин, але не змогли врятувати.

Керівниця Ірини каже, що загибла була позитивною й дуже доброю людиною та додає, що "таких зараз мало".

Ще одна загибла, Олена Олексіїївна працювала медсестрою у коледжі. Попри свій вік, вона продовжувала надавати допомогу людям. Сусідка загиблої згадує її як добру людину та хорошу господиню, яка любила квіти та тварин.

Нагадаємо, що 17 січня російські війська завдали удару ракетою "Іскандер-М" по Кривому Розі. Внаслідок цієї атаки загинуло 5 людей, щонайменше 14 людей отримали поранення.

Тоді від уламків в автівці також загинула вчителька музики Оксана Сухорукова. Її чоловік на момент вибуху був поряд, але зміг врятуватися. За його словами, він вже вдруге втрачає кохану людину. Перша жінка Ігоря загинула в окупованому Херсоні.