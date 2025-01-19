Так, очільник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул 18 січня повідомив, що у лікарні померла 22-річна дівчина, поранена внаслідок ракетного удару, передає 24 Канал.

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Росія вбила 22-річну Ірину Ковальчук

За словами посадовця, лікарі довгий час боролися за життя потерпілої. Вони зробили усе можливе і неможливе, але врятувати дівчину не вдалося.

Як повідомляють ЗМІ, загиблу звали Ірина Ковальчук. Їй було лише 22 роки. Вона була випускницею Криворізького фахового коледжа" НАУ, де після завершення навчання залишилася працювати.

На офіційній сторінці коледжу в Facebook пригадують, що Ірина була не лише обдарованою й творчою студенткою, але й відповідальною працівницею – секретарем відділення "Транспортні технології". Зазначається, що дівчина емонструвала високі результати та щиру зацікавленість у своїй справі, отримувала стипендію імені Гутовського

Її доброта, щирість, світлий характер і позитивна енергія надихали всіх навколо. Ірина завжди допомагала оточуючим, мала слова підтримки і дарувала радість своїм теплом. Вона лишила по собі яскравий слід у наших серцях і назавжди залишилася в пам'яті як світла й добра людина,

– йдеться у дописі навчального закладу.

Відомо, що Ірина також здобувала магістерський ступінь на факультеті економіки та управління бізнесом у Криворізькому національному університеті.

Зверніть увагу! Прощання з Іриною відбудеться 20 січня 2025 року о 10:00 за адресою вулиця Українська, 83 (Храм Різдва Пресвятої Богородиці).

Видання "Рудана" повідомило, що Ірина Ковальчук була родичкою вбитих росіянами під час цієї самої атаки студента Олексія Акименка та його бабусі.

Під час першого прильоту дівчина перебувала у навчальному закладі. Їм дивом вдалося вибрати через вікно. Другий ракетний удар наздогнав дівчину біля власного під'їзду. Дві рідні їй людини загинули одразу, а Ірину з пораненнями забрала швидка.

Окупанти вбили 22-річну Ірину Ковальчук / Фото "Ми – Україна"