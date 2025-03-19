Жена вынесла на спине: что известно о мужчине с 90% ожогов после атаки по Кропивницкому

Вечером 19 марта российские военные массированно атаковали Кропивницкий беспилотниками. Среди 10 пострадавших один мужчина получил 90% ожогов тела, его жена Екатерина Подабед рассказала о вражеском ударе.

В доме супругов в переулке Железнодорожном начался пожар. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Общественное.

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Что известно о состоянии мужчины

Екатерина с дочерью одевались, чтобы пойти в укрытие, а мужчина ждал во дворе – именно туда прилетело. Пострадавший в состоянии шока вернулся в дом, где начался пожар, однако выйти самостоятельно уже не смог.

Муж попросил, чтобы его вывели. Я его на спине до перекрестка вынесла. Приехала "скорая", забрала его, дочь увезли в больницу. И меня так же,

– вспоминает женщина.

По словам заведующей ожогового отделения областной больницы Кировоградщины Натальи Корчаки, мужчину привезли в больницу в 22:40. Его общее состояние крайне тяжелое.

Пострадавший получил комбинированную травму – тяжелую черепно-мозговую, перелом и ожоги на площади более 86% поверхности тела. "Преобладают поверхностные ожоги, но комбинация такой травмы – это неблагоприятный прогноз для пациента", – говорит врач.

По состоянию на 10:00 20 марта мужчина был без сознания в медикаментозной коме, подключен к аппарату искусственной вентиляции легких.

К слову, первый мощный взрыв в Кропивницком прогремел в 21:57, после этого звуки не прекращались почти до полуночи. Оккупанты запустили по городу по меньшей мере 21 дрон-камикадзе типа "Шахед".