Россияне жалуются, что на оккупированный Крым ночью летело более 30 беспилотников

Россияне заявили, что в ночь на 18 июля Крым атаковали неизвестные беспилотники. Минобороны России утверждает, что атаку якобы отбили.

Там утверждают, что над полуостровом сбили все 43 цели. Еще два беспилотника якобы уничтожили над Брянской областью.

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Жители оккупированного Крыма слышали стрельбу

Россияне говорят, что временно оккупированный Крым атаковали 33 БпЛа и 10 морских дронов.

Министерство обороны России утверждает, что ночью на четверг над аннексированным Крымом было сбито 33 украинских беспилотников, а в море у берегов Крыма уничтожено 10 безэкипажных катеров,

– пишет российское BBC.

Крымские телеграмм-канал и оккупационная власть также сообщали о стрельбе по дронам вблизи Севастополя.

Кроме этого, тревогу из-за угрозы атаки морскими дронами ночью 18 июля объявляли в Новороссийске.

"Сообщений о массированном налете дронов на цели в Крыму ночью не было ни в российских, ни в украинских источниках", – добавило российское BBC.