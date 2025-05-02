"Ох****, доброе утро!": в сети распространяют видео вероятного прилета по аэродрому "Кача" в Крыму
- Во временно оккупированном Крыму ночью 2 мая состоялась атака на аэродром "Кача" и пожар в селе Угловое, которую зафиксировали на видео.
- Местные жители сообщают об атаках дронов на аэродромы и воинские части в Севастополе, Гвардейском и Новофедоровке, где также зафиксированы попадания.
Во временно оккупированном Крыму ночью 2 мая было неспокойно. Место жалуются на атаку на аэродром "Кача", а мониторы заметили сильный пожар в 7 километрах оттуда – в селе Угловое.
В сети публикуют кадры мощного возгорания. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на местные телеграмм-каналы.
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Ночной "хлопок" в Крыму
В Каче, что вблизи Севастополя, расположен военный аэродром. Им активно пользуются российские войска.
Местный житель прокомментировал атаку словами "Ох****, доброе утро в Каче".
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Однако, не только этим прошла ночь в Крыму. Местные говорят, что под налетом "добрых" БпЛА были аэродромы и воинские части также в Севастополе, Гвардейском и Новофедоровке.
Утверждается, что есть попадания.
Что касается поселка Угловое, то пожар там усиливается с каждой минутой. Согласно спутниковым снимкам, количество очагов и площадь возгорания за 2 часа выросла в несколько раз.
Пожар в Угловом увеличивается / Карты "Крымского ветра"
У ""Крымский ветер" говорят, это успешно отработала российская "певео".
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Сейчас оккупанты молчат о ситуации в этом населенном пункте.