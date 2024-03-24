Удар по узлу связи Черноморского флота: появились спутниковые фото поражения
Источник:Радио Свобода
Утром 24 марта ВСУ ударили по узлу связи Черноморского флота в Севастополе. В сети показали спутниковые снимки здания, которые подтверждают успешную работу Сил обороны.
Отметим, что в тот “взрывной” вечер не только узел связи оказался под ударом. В частности, также были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов" в Севастополе.
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Удар по узлу
Спутник Planet Labs зафиксировал поражение узла связи Черноморского флота в Крыму. Так, на соответствующих фото можно заметить, что в результате ракетных ударов Вооруженных Сил Украины было повреждено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь.
Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта, видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб,
– отмечают журналисты.
Штаб связи россиян 21 марта и 24 марта – сравнение
Ранее OSINT-расследователи сообщали, что по меньшей мере три украинские ракеты поразили штаб связи россиян. При этом отмечалось, что узел Черноморского флота России обставлен спутниковыми антеннами SATCOM.
Последствия удара по Крыму
- Поздно вечером 23 марта в Севастополе было очень шумно: в городе раздавалась серия взрывов. Россияне во время обстрела заявили о массированной атаке на город. Сообщалось, что якобы оккупанты "сбили" около 30 ракет.
- Однако уже утром стало известно, что снова хвалебные оды российской ПВО оказались излишними. ВСУ сообщили, что поразили большие десантные корабли "Ямал" и "Азов", центр связи, а также несколько объектов инфраструктуры Черноморского флота России.
- Как отметил представитель Военно-морских сил Украины Дмитрий Плетенчук, узел был важным элементом для управления войсками. По его словам, в любой войне это является одним из основных факторов, который может способствовать положительному результату боевой деятельности. Без возможности управлять войском победы не будет.
- Если говорить о пораженных БДК, то "Ямал" участвовал в аннексии Крыма, а "Азов" – показывали на различных парадах. Например, последний впервые прошел под аркой Керченского моста, направляясь в Азов на празднование 950-летия города. Что известно об этих кораблях – собрал 24 Канал в этом материале.