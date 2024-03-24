Удар по узлу связи Черноморского флота: появились спутниковые фото поражения

Утром 24 марта ВСУ ударили по узлу связи Черноморского флота в Севастополе. В сети показали спутниковые снимки здания, которые подтверждают успешную работу Сил обороны.

Отметим, что в тот “взрывной” вечер не только узел связи оказался под ударом. В частности, также были поражены большие десантные корабли "Ямал" и "Азов" в Севастополе.

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Удар по узлу

Спутник Planet Labs зафиксировал поражение узла связи Черноморского флота в Крыму. Так, на соответствующих фото можно заметить, что в результате ракетных ударов Вооруженных Сил Украины было повреждено одно из зданий по улице Рудневой в городе Севастополь.

Сравнивая спутниковые снимки этой местности за 21 и 24 марта, видно, что после ракетного удара провалилась крыша здания. Рядом со зданием также видны автомобили пожарных служб,

– отмечают журналисты.

Штаб связи россиян 21 марта и 24 марта – сравнение

Ранее OSINT-расследователи сообщали, что по меньшей мере три украинские ракеты поразили штаб связи россиян. При этом отмечалось, что узел Черноморского флота России обставлен спутниковыми антеннами SATCOM.

Последствия удара по Крыму