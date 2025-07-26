Пострадали воинская часть и позиции МОГ, – "Атеш" об ударах по Крыму и Ставрополю

В Севастополе и Ставрополе была неспокойная ночь для российских оккупантов. Агенты "Атеш" стали свидетелями атаки беспилотников Сил обороны Украины по военным объектам во временно оккупированном Крыму и Ставропольском крае России.

В оккупированном Севастополе были зафиксированы позиции мобильных огневых групп на базе пикапов в северной части города. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Атеш".

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Что говорят в "Атэш" об атаке?

По сообщениям агентов партизанского движения, БЭКи, оснащенные FPV-дронами, пытались пробиться к расположению 1096 зенитного полка и 102 отряда ПДСС (подводные диверсионные силы и средства). На данный момент результаты неизвестны.

Тогда как в Ставрополе агент "Атеш" из числа российских военнослужащих сообщает о падении обломков БПЛА на территорию одной из воинских частей. На этот раз потерь среди российских войск нет.

Напомним, что 26 июля дроны также ударили по оборонному радиозаводу "Сигнал" в Ставрополе, что является ключевым предприятием ВПК России и производит электронику для военных систем, станции радиоэлектронной борьбы, системы активных помех для авиации и электронику для наведения вооружения.

В результате атаки повреждены по меньшей мере 2 корпуса завода, который сейчас находится под международными санкциями.