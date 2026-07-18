Беспокойная ночь в Крыму: дроны атаковали полуостров, вероятно, горит военный аэродром

В ночь на 18 июля временно оккупированный Крым подвергся массированной атаке беспилотников. В районе военного аэродрома "Гвардейское" раздались десятки взрывов, после чего возник пожар.

Об этом сообщают телеграм-канала, в частности"Крымский ветер".

Что известно об атаке дронов на Крым?

По информации мониторингового ресурса "Крымский ветер", в районе Гвардейского прогремело более 20 взрывов. Местные жители также сообщали о повторной детонации и ярком сиянии над территорией аэродрома, что может свидетельствовать о возгорании или взрывах боеприпасов.

Последствия атаки в районе Гвардейского: смотрите видео

Зафиксировано как минимум два очага возгорания – в месте стоянки авиационной техники и вблизи ангаров, где, по предварительным данным, могли храниться ударные беспилотники типа "Шахед".

Пожары в районе Гвардейского, зафиксированные спутниками / "Крымский ветер"

Кроме того, взрывы были слышны в разных районах Севастополя. По предварительной информации, под удар могла попасть Балаклавская теплоэлектростанция. Партизанское движение "Атеш" со ссылкой на своих агентов в Севастополе сообщило, что Балаклавскую ТЭС, вероятно, снова атаковали.

Также взрывы раздавались в Феодосии и Керчи. В то же время агенты "Атеш" сообщили о громких взрывах в оккупированном Геническе. По их данным, беспилотники направлялись в сторону Крыма, а российские оккупационные войска пытались их сбить, открыв огонь.

По данным мониторинговой группы "Крымский ветер", которая ссылается на спутниковые снимки, на Керченском полуострове после ночной атаки горят две большие электроподстанции. Речь идет о подстанции "НС-3" напряжением 220/35/10 кВ, которая является одним из ключевых узлов энергосистемы и соединена несколькими высоковольтными линиями электропередач, в частности, в направлении Феодосии и Казантипа, а также о подстанции "Ленино" 110/35/10 кВ, которая также является важным узлом электроснабжения региона.



Пожар в районе "Ленино" / Фото "Крымский ветер"

Официальной информации о последствиях атаки и масштабах возможных повреждений пока нет. Российские власти традиционно не комментируют поражение военных объектов на оккупированном полуострове.

Напомним, партизаны движения "Атеш" разведали один из ключевых логистических узлов Черноморского флота России вблизи Новоозерного в оккупированном Крыму. Они зафиксировали склады, места хранения техники и маршруты снабжения, а собранную информацию уже передали Силам обороны Украины для планирования ударов по российской военной инфраструктуре.

Кроме того, в ночь на 17 июля во временно оккупированной Керчи раздались взрывы, после чего на территории железнодорожной станции возникло несколько очагов пожара. По данным мониторинговых каналов, могли загореться склады, нефтебаза и эшелоны, а также электроподстанция "Керченская".