Про це повідомляють телеграм-канали, зокрема "Кримський вітер".

Що відомо про атаку дронів на Крим?

За інформацією моніторингового ресурсу "Кримський вітер", у районі Гвардійського пролунало понад 20 вибухів. Місцеві жителі також повідомляли про повторну детонацію та яскраве сяйво над територією аеродрому, що може свідчити про займання або вибухи боєприпасів.

Наслідки атаки в районі Гвардійського: дивіться відео

Зафіксовано щонайменше два осередки займання – у місці стоянки авіаційної техніки та поблизу ангарів, де, за попередніми даними, могли зберігатися ударні безпілотники типу "Шахед".

Пожежі в районі Гвардійського, які фіксують супутники / "Кримський вітер"

Крім того, вибухи було чути в різних районах Севастополя. За попередньою інформацією, під удар могла потрапити Балаклавська теплоелектростанція. Партизанський рух "Атеш" з посиланням на своїх агентів у Севастополі повідомив, що Балаклавську ТЕС, ймовірно, знову атакували.

Також вибухи лунали у Феодосії та Керчі. Водночас агенти "Атеш" повідомили про гучні вибухи в окупованому Генічеську. За їхніми даними, безпілотники прямували у бік Криму, а російські окупаційні війська намагалися їх збити, відкривши вогонь.

За даними моніторингової групи "Кримський вітер", яка посилається на супутникові знімки, на Керченському півострові після нічної атаки палають дві великі електропідстанції. Йдеться про підстанцію "НС-3" напругою 220/35/10 кВ, яка є одним із ключових вузлів енергосистеми та з'єднана кількома високовольтними лініями електропередач, зокрема у напрямку Феодосії та Казантипу, а також про підстанцію "Леніно" 110/35/10 кВ, що також є важливим вузлом електропостачання регіону.



Пожежа в районі "Леніно" / Фото "Кримський вітер"

Офіційної інформації про наслідки атаки та масштаби можливих пошкоджень наразі немає. Російська влада традиційно не коментує ураження військових об'єктів на окупованому півострові.

Нагадаємо, партизани руху "Атеш" розвідали один із ключових логістичних вузлів Чорноморського флоту Росії поблизу Новоозерного в окупованому Криму. Вони зафіксували склади, місця зберігання техніки та маршрути постачання, а зібрану інформацію вже передали Силам оборони України для планування ударів по російській військовій інфраструктурі.

Крім того, у ніч проти 17 липня в тимчасово окупованій Керчі пролунали вибухи, після чого на території залізничної станції виникло кілька осередків пожежі. За даними моніторингових каналів, могли загорітися склади, нафтобаза та ешелони, а також електропідстанція "Керченська".