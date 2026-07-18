Зібрану інформацію вони вже передали Силам оборони України. Про це заявили в "Атеш".

Що відомо про розвіданий логістичний вузол?

За даними руху, їхні агенти детально розвідали 758-й центр матеріально-технічного забезпечення, елементи Кримської військово-морської бази, "Містечко-7" та польовий табір-склад. Усі ці об'єкти розташовані поблизу селища Новоозерне Євпаторійського району.

Ці об'єкти формують єдиний логістичний вузол, через який проходять боєприпаси, паливо, продовольство та технічне майно для кораблів та наземних підрозділів окупантів, що робить його критично важливим для всього угруповання на півострові,

– пояснили в "Атеш".

Виявлені стратегічні об'єкти противника / Фото "Атеш"

Під час розвідки агенти зафіксували розташування складських зон, майданчиків для зберігання техніки та маршрути руху вантажівок. Зазначається, що на цих об'єктах присутня ворожа активність.

Розвіддані передали українським військовим для точнішого планування ударів по інфраструктурі росіян та послаблення їхньої логістики.

Окупанти все частіше оглядаються у бік виходу з Криму – ми подбаємо, щоб дорога в них була лише в одному напрямку!

– додали партизани.

Нагадаємо, напередодні під атакою безпілотників була Керч. Телеграм-канали стверджували, що внаслідок ударів виникли пожежі на місцевій залізничні станції, а також, ймовірно, на нафтобазі та електропідстанції ПС "Керченська".