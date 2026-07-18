Собранную информацию они уже передали Силам обороны Украины. Об этом сообщили в "Атеш".
Что известно о разведанном логистическом узле?
По данным движения, их агенты детально разведали 758-й центр материально-технического обеспечения, элементы Крымской военно-морской базы, "Городок-7" и полевой лагерь-склад. Все эти объекты расположены вблизи поселка Новоозерное Евпаторийского района.
Эти объекты образуют единый логистический узел, через который проходят боеприпасы, топливо, продовольствие и техническое имущество для кораблей и наземных подразделений оккупантов, что делает его критически важным для всей группировки на полуострове,
– пояснили в "Атеш".
Выявленные стратегические объекты противника / Фото "Атеш"Не пропустите ни одной важной новости Подпишитесь на 24 Канал в Telegram
В ходе разведки агенты зафиксировали расположение складских зон, площадок для хранения техники и маршруты движения грузовиков. Отмечается, что на этих объектах наблюдается вражеская активность.
Разведданные передали украинским военным для более точного планирования ударов по инфраструктуре россиян и ослабления их логистики.
Оккупанты все чаще оглядываются в сторону выхода из Крыма – мы позаботимся, чтобы дорога у них была только в одном направлении!
– добавили партизаны.
Напомним, накануне под атакой беспилотников оказалась Керчь. Телеграм-каналы утверждали, что в результате ударов возникли пожары на местной железнодорожной станции, а также, вероятно, на нефтебазе и электроподстанции ПС "Керченская".