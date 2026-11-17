Силы обороны Украины 16 – 17 ноября в четвертый раз нанесли удар по Крымскому мосту, обрушив автомобильный пролет сооружения. Операция была проведена полностью без использования Starlink накануне переговоров лидеров США, Китая и России.

Об этом сообщает издание Times со ссылкой на офицера, причастного к планированию операции.

Что известно о поражении Крымского моста

Для нанесения точных ударов украинские военные впервые скоординировали работу дронов и ракет через альтернативный канал передачи данных.

Впервые в истории мы использовали все эти дроны для передачи видеосигналов ракетам, чтобы те могли поражать конкретные точки на мосту. Мы показали, что способны проводить такие операции без Starlink,

– пояснил собеседник.

По словам офицера, разрушение моста продемонстрировало способность сил обороны проводить сложные ударные миссии автономно. Это стало критически важным после недавних системных сбоев в работе терминалов компании SpaceX в зоне боевых действий.

Военный добавил, что атаку намеренно спланировали как символический жест накануне запланированных переговоров Дональда Трампа, Владимира Путина и Си Цзиньпина, чтобы наглядно продемонстрировать слабость Кремля перед союзниками и оппонентами.

Удар был нанесен совместными силами нескольких подразделений

Спецоперация имела комбинированный формат и требовала взаимодействия многих родов войск. К выполнению задачи были привлечены ракетные войска, операторы 7-го центра глубинного поражения "Птицы Мадяра", 1-я отдельная бригада беспилотных систем специального назначения, СБУ, Военно-морские силы и Силы специальных операций.

В результате первого скоординированного огневого удара арка моста отклонилась примерно на 15 градусов, а в результате второго – автомобильный пролет обрушился.

Силы обороны Украины наносили удары по объекту отечественными ракетами и беспилотниками. Владимир Зеленский назвал это в ответ на удары России и анонсировал новые операции.