Британская разведка оценила удары Украины по Крыму и назвала следующую "жирную" цель

В последнее время Украина постоянно наносит удары по оккупированному Крыму и путям, ведущим к нему. Один из самых мощных ударов пришелся на 20 июня.

Британская разведка проанализировала его результаты и спрогнозировала, чего следует ожидать дальше от украинских атак на полуостров.

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Каковы последствия обстрелов Крыма?

В ночь на 20 июня Силы обороны нанесли удары по переправе через Керченский пролив, выведя из строя три автомобильных парома. Это значительно усугубило проблемы с поставками на полуостров. В настоящее время в Крыму наблюдается широкомасштабный дефицит топлива и задержки на пунктах переправы.

Обратите внимание! В ночь на 27 июня украинцыпоразили ещё один автомобильный паром – "Петропавловск" – в районе Керчи.

Еще после первого удара по Крымскому мосту в октябре 2022 года на полуострове ввели протоколы безопасности. Они предусматривают, что грузовики должны пользоваться только паромами, а не мостом.

Через мост могут проезжать только легковые автомобили, автобусы и некоторые виды железнодорожного транспорта.

В марте и апреле 2026 года Силы обороны атаковали два последних железнодорожных парома, которые оставались в рабочем состоянии и использовались в военной логистике. Вероятно, сейчас они находятся на ремонте.

Украина все активнее наносит удары по российской военной логистике на оккупированных территориях, используя различные виды вооружения, в частности дроны и дальнобойные средства. Из-за этого российская система ПВО ослабевает даже в приоритетных районах, таких как Керченский пролив. В разведке считают, что это расширяет возможности нанесения ударов по Крымскому мосту – важному стратегическому объекту.

К слову, как выяснили агенты "Атеш", из-за дефицита топлива в оккупированном Крыму Россия рассматривает возможность возобновить перевозку нефтепродуктов по железной дороге через Керченский мост, несмотря на риск его разрушения. Причина – практически остановленная логистика: после ударов по портам в Керчи и порту "Кавказ" поставки по морю затруднены, а сухопутные маршруты через оккупированные территории медленны и опасны из-за атак.