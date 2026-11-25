Силы обороны и СБУ 25 ноября нанесли удары по Куйбышевскому и Сызранскому НПЗ в Самарской области России. На обоих предприятиях вспыхнули пожары после точных попаданий в нефтеперерабатывающие установки.

Как сообщили в Службе безопасности Украины, совместная спецоперация с другими подразделениями Сил обороны была направлена на перекрытие логистики поставок топлива оккупационным войскам и подрыв экономики агрессора.

Каковы последствия ударов

На Куйбышевском нефтеперерабатывающем заводе зафиксировали возгорание сразу на нескольких производственных участках. Точные попадания пришлись на технологические установки первичной переработки нефти АВТ-4 и АВТ-5, установку риформинга и 2 резервуара. Это предприятие входит в структуру "Роснефти" и перерабатывает около 7 миллионов тонн сырья в год.

Масштабный пожар после ударов вспыхнул и на территории Сизранского НПЗ. По предварительным данным, на заводе пострадали установки первичной переработки АВТ-6, блоки очистки от серы, каталитического риформинга, гидроочистки и изомеризации, а также два резервуара.

Мощность этого объекта составляет от 8,5 до 8,9 миллиона тонн нефти в год. Предприятие производит автомобильный бензин, дизельное топливо и авиационный керосин, которые регулярно отгружались подразделениям российской армии.

Как сообщили в Fire Point, объекты были поражены с помощью БПЛА FP-1.

Между тем, как добавили в Генштабе, в Ростовской области уже подсчитывают убытки от предыдущих ударов. Новошахтинский НПЗ, пораженный 23 ноября, остановил работу. В Азове после удара 16 ноября на нефтебазе ООО "Флэш Энерджи" уничтожены два резервуара и повреждены еще четыре, а на нефтебазе "Азовская-3" – уничтожены четыре резервуара и повреждены еще пять.

В СБУ подчеркнули, что вывод из строя таких заводов напрямую влияет на способность Кремля обеспечивать фронт.

СБУ совместно с Силами обороны продолжает систематически снижать военно-экономический потенциал России. Поражение нефтеперерабатывающих заводов напрямую влияет на возможности врага снабжать свою армию топливом и получать сверхприбыль от продажи нефти за рубеж,

– отметили представители ведомства.

К слову, этой ночью на военном аэродроме "Саваслейка" под огневой удар могли попасть 3 сверхзвуковых истребителя МиГ-31 и 2 фронтовых бомбардировщика Су-34.