В российском Курске в ночь на 17 ноября прогремели взрывы на электрической подстанции "Садовая". Этот энергетический объект обеспечивает электроэнергией около 400 тысяч жителей города и большие промышленные предприятия.

После полуночных взрывов на территории энергообъекта вспыхнул пожар, свидетелями которого стали местные жители, сообщают российские телеграм-каналы. Очевидцы также сообщали о звуках работы средств противовоздушной обороны перед возгоранием.

Подробности пожара на подстанции в Курске

Электрическая подстанция "Садовая" мощностью 330 киловольт расположена в Северном районе Курска и принадлежит компании "Россети". Она является одним из ключевых узлов распределения электроэнергии как для самого города, так и для прилегающих северных районов области.

Помимо жилых кварталов, подстанция питает ряд стратегических промышленных объектов, среди которых заводы "Прибор" и "Счетмаш".

Энергообъект был построен еще в 1965 году, а в 2010–2014 годах была проведена его масштабная модернизация с установкой современных цифровых систем контроля.

На данный момент масштаб нанесенного ущерба и степень повреждения оборудования остаются неизвестными. Российские власти официально не комментировали инцидент и его последствия.

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