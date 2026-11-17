Після опівнічних вибухів на території енергооб'єкта спалахнула пожежа, свідками якої стали місцеві жителі, пишуть російські телеграм-канали. Очевидці також повідомляли про звуки роботи протиповітряної оборони перед займанням.

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Деталі пожежі на підстанції в Курську

Електрична підстанція "Садова" потужністю 330 кіловольтів розташована в Північному районі Курська та належить компанії "Россети". Вона є одним із ключових вузлів розподілу електроенергії як для самого міста, так і для прилеглих північних районів області.

Крім житлових кварталів, підстанція живить низку стратегічних промислових потужностей, серед яких заводи "Прибор" та "Счетмаш".

Енергооб'єкт звели ще у 1965 році, а впродовж 2010 – 2014 років провели його масштабну модернізацію із встановленням сучасних цифрових систем контролю.

Наразі масштаб завданих збитків і ступінь руйнування обладнання залишаються невідомими. Російська влада інцидент та його наслідки офіційно не коментувала.

Тим часом у Криму після атаки арка Кримського мосту впала в море. Рух авто переправою і судноплавство повністю паралізовано