В Курской области мощный взрыв: россияне жалуются на атаку беспилотников
- В результате атаки беспилотников в Курской области произошел мощный взрыв, попавший на видео.
- Губернатор Курской области сообщил о якобы трех пострадавших, двое из которых получили резано-убойные ранения, и о пожаре в многоквартирном доме.
Неспокойной выдалась для россиян ночь на 30 апреля. В результате атаки БпЛА в Курской области произошел мощный взрыв.
Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.
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Что известно об атаке БпЛА на Курскую область
Беспилотники атаковали город Рыльск в Курской области в ночь на 30 апреля. Момент одного из мощных взрывов попал на видео.
Мощный взрыв в Рыльске: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)
Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что в результате атаки на Рыльск якобы пострадали 3 человека: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитого стекла, у них диагностированы резано-убойные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался.
Также якобы в результате атаки БпЛА в многоквартирном доме возник пожар, который якобы оперативно потушили.
Напомним, что прошлой ночью россияне также жаловались на атаку беспилотников. Взрывы раздавались сразу в нескольких областях.