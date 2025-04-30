В Курской области мощный взрыв: россияне жалуются на атаку беспилотников

Неспокойной выдалась для россиян ночь на 30 апреля. В результате атаки БпЛА в Курской области произошел мощный взрыв.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке БпЛА на Курскую область

Беспилотники атаковали город Рыльск в Курской области в ночь на 30 апреля. Момент одного из мощных взрывов попал на видео.

Мощный взрыв в Рыльске: смотрите видео (Внимание! Присутствует нецензурная лексика)

Губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил о том, что в результате атаки на Рыльск якобы пострадали 3 человека: 45-летнего мужчину и 21-летнюю девушку задело осколками разбитого стекла, у них диагностированы резано-убойные ранения головы, верхних и нижних конечностей. Пострадавший мужчина 1975 года рождения от госпитализации отказался.

Также якобы в результате атаки БпЛА в многоквартирном доме возник пожар, который якобы оперативно потушили.

Напомним, что прошлой ночью россияне также жаловались на атаку беспилотников. Взрывы раздавались сразу в нескольких областях.