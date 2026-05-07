"Тактика салями": какие планы может иметь Россия после атаки "Шахедами" на Латвию

Россия прибегает к маленьким шагам, которые могут перерасти в масштабную войну. Это называют "тактикой салями". Кремль уже неоднократно использовал беспилотными на территории чужих стран. Сегодня, 7 мая 2026 года это, вероятно, произошло снова – происходила атака на Латвию.

Политолог Тарас Загородний рассказал 24 Каналу, что россияне тестируют НАТО, чтобы понимать, как там будут реагировать на агрессию против одной из стран Балтии. Для этого оккупантам не нужна тяжелая техника – достаточно "Шахедов".

Какие планы у России относительно стран НАТО?

Тарас Загородний подчеркнул, что попытки атаковать страны Балтии – это часть информационной войны россиян. В России стремятся показать, что НАТО недееспособно в случае угроз со стороны Кремля.

Тем более Латвия очень перспективная страна, учитывая гибридные атаки, ведь там очень много русскоязычного населения, которое готово встречать россиян. Это называется "тактика салями",

– сказал он.

Россияне внимательно следят, как в НАТО реагируют на провокации. Если и дальше не будет однозначного ответа на агрессивные действия России в отношении соседей, то, по мнению политолога, возможна даже масштабная атака на страны Балтии.

Справка. "Тактика салями" – это стратегия действовать постепенно, не делать больших шагов сразу, чтобы достичь политических или военных целей, а наоборот двигаться маленькими этапами. Все для того, чтобы каждое отдельное действие не вызвало сильной реакции. Однако со временем такие шаги позволяют достичь большой цели – усилить влияние, захватить территорию или изменить политическую ситуацию.

Однако, по словам Загороднего, видно, что НАТО не хочет воевать с Россией и регулировать на ее провокации в отношении стран Балтии.

Могут ли дроны, которые упали в Латвии, быть украинскими?

Есть предположение, что дроны, которые летели со стороны России и взорвались в Латвии, могут быть украинскими.

Тарас Загородний считает, что теоретически это возможно, но подобная ситуация выгодна России, ведь оккупанты могут использовать любой способ, чтобы дискредитировать Украину.

Могли ли они (россияне – 24 Канал) использовать украинские дроны? Да, могли, ведь какие-то дроны все же падают на территории России. Они могли их каким-то образом использовать против стран Балтии, в частности и Латвии,

– высказался политолог.

Зато военный обозреватель Василий Пехньо считает, что в Латвию вполне могли залететь и украинские дроны. Эта информация окончательно ни подтверждена, ни опровергнута.

По тем изображениям, которые мы видели, эти дроны похожи и на наши. Первоначально есть предположение, что это украинские беспилотники, которые были сбиты российскими средствами РЭБ и полетели в сторону Латвии,

– отметил он.

Несмотря на все, то, что латвийские силы не смогли сбить эти воздушные цели демонстрирует то, что, кроме Украины, никто не может быть лучшим гарантом безопасности для многих государств Запада.

По мнению военного обозревателя, подобные ситуации в странах Балтии или на Ближнем Востоке демонстрируют, что люди не готовы к условиям современной войны.

Реальна ли угроза для стран Балтии со стороны России?

Российский военный самолет 16 января 2026 года пролетел вблизи воздушного пространства НАТО. Силы Альянса привели в боевую готовность. Такие действия Кремля угрожают безопасности.

В Еврокомиссии понимают, что риски со стороны России нельзя игнорировать, ведь есть угроза нападения на страны Балтии. Однако в Эстонии говорят, что вроде бы нет непосредственных признаков этого.

В России обвинили Литву в создании напряжения у границы с Калининградской областью. Такая манипуляция может быть преднамеренной, чтобы иметь повод обвинить НАТО в агрессии. Это, вероятно, хорошо спланированная информационная компания Кремля.