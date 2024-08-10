Детонировал очень долго: авиаэксперт объяснил, почему аэродром в Липецке является очень жирной целью

Ночью 9 августа украинские защитники совершили атаку на российский аэродром "Липецк-2". Под ударом оказался в частности склад, где хранилось более 700 КАБов.

Эксперт по авиации Константин Криволап рассказал 24 Каналу, что военная авиабаза в Липецке имеет очень большое значение для российской авиации. В рейтинге авиационных центров России – это номер два.

Читайте также На авиабазе в Липецке, куда мощно прилетело, базировались и новейшие Су-57, – Defense Express

Основан еще при царе

В России работает глобальный авиационный центр "Жуковский", где расположен, Летно-исследовательский институт, Центральный аэрогидродинамический институт, вокруг которых создано кучу КБ. Там происходят все процессы по испытанию авиации на уровне конструкторских бюро.

Когда же после испытания новое изделие передается в минобороны России, то оно начинает работать в двух местах: на военных авиабазах в Липецке и в Ахтубинске.

Есть надежда, что на аэродроме в Липецке должны были находиться один или два российских самолета якобы пятого поколения Су-57,

– подчеркнул эксперт по авиации.

Кроме того, россияне начали перебрасывать на "Липецк-2" самолеты, которые ранее располагались на аэродромах "Морозовск", "Миллерово", "Балтимор", а также Курском и Белгородском. Речь идет о 10 – 15 самолетах Су-34 и Су-35, которые наносили удары КАБами по Восточному фронту.

Однако после того, как украинские силы начали бить, в частности, по "Морозовску", "Миллерово", эти самолеты должны были куда-то улетать, и самым удобным для них оказался аэродром "Липецк-2",

– пояснил он.

Также авиационному центру в Липецке более 100 лет, он был основан еще при царе. Поэтому за это время там накопилось довольно много различных видов вооружений.

Есть информация, что в Липецке разбомбили склад с авиационными ракетами "воздух – воздух" и "воздух – земля". Однако кроме этого, там также было сосредоточено большое количество вооружения, которое было "жалко выбросить". Именно поэтому этот склад детонировал очень долго. Даже пришлось в радиусе 6 – 7 километров эвакуировать людей, потому что обломки летали за 3 километра,

– отметил Константин Криволап.

Напомним, что украинским силам удалось поразить на авиабазе в Липецке склады, где хранилось более 700 управляемых авиабомб, а также один радар зенитно-ракетного комплекса С-350. На аэродроме в момент удара находились несколько десятков истребителей и вертолеты.

Кроме того, на авиабазе размещались площадки по обслуживанию и боевой подготовке боеприпасов, и аппаратура, необходимая для этого, была ликвидирована. Из-за этого боевые самолеты на определенное время не смогут базироваться там.