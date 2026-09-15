Россия ведет себя все более безответственно, продолжая войну против Украины. Об этом генеральный секретарь НАТО заявил во время совместного брифинга с премьер-министром Словении Янезом Янши.

Что сказал Рютте?

Генеральный секретарь НАТО заявил, что российский удар по локомотиву является проявлением отчаяния Путина. По его словам, Североатлантический альянс ответит на это дальнейшим увеличением военной поддержки Киева и защитой всех своих границ.

Политик подчеркнул, что попытки Кремля запугать союзников или подорвать их единство не увенчаются успехом.

Удар по пассажирскому поезду в Украине, недалеко от территории НАТО, свидетельствует об отчаянии Путина. Он думает, что может помешать нам поддерживать Украину, что он может подорвать наше единство. Он ошибается,

– заявил Рютте.

Он добавил, что НАТО готово задействовать все ресурсы для обеспечения безопасности каждого сантиметра территории стран-членов Альянса.

Что известно о российской атаке?

Напомним, что в воскресенье, 13 сентября, российский реактивный дрон атаковал поезд "Укрзализныци" на станции Ягодин, расположенной вблизи украинско-польской границы. По данным компании, незадолго до удара на станции находился дипломатический поезд, в котором ехали советники по вопросам безопасности нескольких государств Евросоюза и бывшие европейские лидеры, в частности экс-премьер Великобритании Борис Джонсон.

В "Укрзализныце" отметили, что реактивный беспилотник, атаковавший локомотив, обнаружил диспетчер Центральной мониторинговой группы. Сигнал об эвакуации пассажиров был дан за 15 минут до удара.

После обстрела Борис Джонсон призвал Европу предоставить Украине необходимые средства противовоздушной обороны. Также он заявил о необходимости передать Киеву замороженные российские активы.