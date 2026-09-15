Росія стає все безвідповідальнішою у продовженні своєї війни проти України. Про це генсек НАТО розповів під час спільного брифінгу з прем'єр-міністром Словенії Янезом Янші.

Що сказав Рютте?

Генеральний секретар НАТО заявив, що російський удар по локомотиву є демонстрацією відчаю Путіна. За його словами, Північноатлантичний альянс відповість на це подальшим збільшенням військової підтримки Києва та захистом усіх своїх кордонів.

Політик підкреслив, що спроби Кремля залякати союзників або підірвати їхню єдність не матимуть жодного успіху.

Удар по пасажирському потягу в України близько до території НАТО показує відчай Путіна. Він думає, що може спинити нас від підтримки України, що він може підірвати нашу єдність. Він помиляється,

– заявив Рютте.

Він додав, що НАТО готове використати всі ресурси задля безпеки кожного сантиметра території країн-членів Альянсу.

Що відомо про російську атаку?

Нагадаємо, що у неділю, 13 вересня, російський реактивний дрон атакував потяг "Укрзалізниці" на станції Ягодин, що розташована поблизу українсько-польського кордону. За даними компанії, незадовго до удару на станції перебував дипломатичний поїзд, у якому їхали радники з питань безпеки кількох держав Євросоюзу та колишні європейські очільники, зокрема експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон.

В "Укрзалізниці" зазначили, що реактивний меш-безпілотник, який атакував локомотив, виявив диспетчер Центральної моніторингової групи. Сигнал евакуювати пасажирів дали за 15 хвилин до удару.

Після обстрілу Борис Джонсон закликав Європу надати Україні необхідні засоби протиповітряної оборони Також він заявив про необхідність передати Києву заморожені російські активи.