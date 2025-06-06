Атака на Луцк: прилетело в многоквартирный дом, есть пострадавшие
- В ночь на 6 июня Россия атаковала Луцк ракетами и 15 беспилотниками.
- Есть попадание в многоквартирный дом. Пострадали 5 человек.
В ночь на 6 июня россияне атаковали Луцк ракетами и "Шахедами". Произошло попадание в многоквартирный жилой дом. К сожалению, есть пострадавшие.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого.
Обратите внимание Били дронами, баллистикой и крылатыми ракетами: все последствия массированной атаки 6 июня
Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БПЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграме.
Какие последствия атаки на Луцк 6 июня
Председатель ОВА констатировал, что эта ночь была тяжелой. Украина, в частности, Волынская область подверглась массированной атаке российскими ракетами и беспилотниками.
Чиновник поблагодарил Силы обороны. Украинские защитники уничтожили много вражеских целей.
Рудницкий рассказал, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он подвергся частичным разрушениям. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна.
Сейчас имеем 5 пострадавших лиц. К счастью, погибших нет,
– отметил начальник ОВА.
Добавил, что людей эвакуировали. Всем пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.
Все соответствующие службы сейчас работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки и падения обломков. Больше информации чиновник обещал предоставить позже.
Добавим, городской голова Луцка писал, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, также повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.
Сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет,
– заявил Игорь Полищук.