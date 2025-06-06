Атака на Луцк: прилетело в многоквартирный дом, есть пострадавшие

В ночь на 6 июня россияне атаковали Луцк ракетами и "Шахедами". Произошло попадание в многоквартирный жилой дом. К сожалению, есть пострадавшие.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на председателя Волынской ОВА Ивана Рудницкого.

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Какие последствия атаки на Луцк 6 июня

Председатель ОВА констатировал, что эта ночь была тяжелой. Украина, в частности, Волынская область подверглась массированной атаке российскими ракетами и беспилотниками.

Чиновник поблагодарил Силы обороны. Украинские защитники уничтожили много вражеских целей.

Рудницкий рассказал, что в Луцке есть попадание в многоквартирный жилой дом. Он подвергся частичным разрушениям. Еще во многих зданиях ударной волной выбило окна.

Сейчас имеем 5 пострадавших лиц. К счастью, погибших нет,

– отметил начальник ОВА.

Добавил, что людей эвакуировали. Всем пострадавшим уже оказывают медицинскую помощь.

Все соответствующие службы сейчас работают на местах и ликвидируют последствия вражеской атаки и падения обломков. Больше информации чиновник обещал предоставить позже.

Добавим, городской голова Луцка писал, что повреждена кровля одного из многоквартирных домов, много выбитых окон в многоквартирных домах, также повреждены коммерческие объекты и частные автомобили.

Сегодня во время атаки по Луцку враг применил 15 БПЛА и 6 ракет,

– заявил Игорь Полищук.

Последствия атаки на Луцк / Фото из телеграма Игоря Полищука