Россия впервые совершила атаку на Львов реактивным дроном: подробности вражеского террора

Утром 10 октября российский беспилотник вторгся в воздушное пространство Львовской области. Во время воздушной тревоги силы ПВО уничтожили вражескую цель вблизи Львова.

Об этом сообщает глава Львовской ОГА Максим Козицкий.

Что известно об атаке?

Отмечается, что российский беспилотник утром вторгся в воздушное пространство Львовской области. Во время воздушной тревоги украинская противовоздушная оборона обнаружила и уничтожила воздушную цель вблизи Львова.

По предварительной информации, обошлось без жертв и пострадавших. Также не поступало сообщений о разрушениях.

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Напомним, утром 10 октября Россия проводит атаку западных областей Украины реактивными БПЛА. Взрывы прогремели во Львове. Воздушные силы ВСУ также предупреждали о движении реактивных БПЛА в регионе.

Помимо Львовской области, вражеские беспилотники фиксируются вблизи Луцка, Тернополя и Ивано-Франковска. В последнем также слышны взрывы, а украинская ПВО отражает воздушную атаку.

На данный момент официальной информации о последствиях ударов, в частности о разрушениях и пострадавших, нет. Воздушная тревога в регионах продолжается, поэтому жителям необходимо оставаться в укрытиях до официального отбоя.