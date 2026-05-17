Один из самых защищенных объектов: момент удара по Московскому НПЗ попал на видео
В ночь на 17 мая Силы обороны совершили атаку на Московский НПЗ, который является одним из самых защищенных объектов в регионе.
- Завод в Капотне является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает около 40% потребностей Московского региона.
В ночь на 17 мая Силы обороны совершили самую масштабную атаку на Москву и область. Под ударом оказался в частности Московский НПЗ – один из самых защищенных объектов в регионе.
Об этом сообщает российский телеграм-канал Astra.
Что известно об атаке на НПЗ в Москве?
Момент попадания по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне попал на видео.
Как отмечают OSINT-аналитики, кадры, на которых зафиксирован удар дрона по НПЗ, были сняты в третьем квартале района Капотня.
Справка. Московский НПЗ расположен в юго-восточной части города. Расстояние до границы с Украиной (Сумская область) составляет более 450 километров.
Согласно данным из открытых источников, завод в Капотне входит в десятку крупнейших нефтеперерабатывающих предприятий России и обеспечивает около 40% потребностей Московского региона – то есть Москвы и области.
Стоит отметить, что Московский НПЗ в Капотне уже атаковали беспилотники в ночь на 1 сентября 2024 года. Тогда удар повредил установку "Евро+", которая обеспечивает около половины всех мощностей предприятия по переработке нефти.
Уже в октябре того же года на территории НПЗ заметили антидронную сетку.
Напомним, 17 мая в минобороны России заявили о якобы сбитии 556 украинских БпЛА.
Воздушные цели фиксировались в Белгородской, Курской, Брянской, Воронежской, Калужской, Орловской, Тульской, Смоленской, Псковской, Липецкой, Тверской и Ростовской областях, а также Краснодарском крае и Московском регионе.
Среди объектов, оказавшихся под атакой в Московской области, была и Солнечногорская наливная станция – один из ключевых топливных узлов в системе нефтепродуктопроводов вокруг Москвы. Этот объект, расположен вблизи села Дурыкино, используется для хранения, перекачки и отгрузки бензина и дизельного топлива.
Под ударом также был оккупированный Крым
Служба безопасности Украины сообщила, что в Крыму была поражена инфраструктура и средства ПВО военного аэродрома "Бельбек".
В частности, под удар попали: зенитный комплекс "Панцирь-С2", ангар с радаром к комплексу С-400, система управления БпЛА "Орион" и наземная станция управления БпЛА "Форпост", а также пункт передачи данных "земля – воздух".
Стоит отметить, что Бельбек является одной из ключевых военных авиабаз России в Крыму. После оккупации полуострова в 2014 году враг активно использует его для базирования истребителей и систем ПВО.