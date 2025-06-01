В Московской области прогремели взрывы: СМИ сообщают об атаке на предприятие "Резонит"

Ночью 12 июня в Московской области России прогремели взрывы. Регион атаковали ударные беспилотники.

Вследствие этого власти ввели ограничения на прием и вылеты самолетов в аэропортах "Внуково" и "Шереметьево". Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ.

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Что известно об атаке на Московскую область

Атака беспилотников на Московскую область началась около полуночи. В 03:00 сообщали, что они атакуют населенный пункт Зубово. На этот раз под ударом дронов могло оказаться предприятие "Резонит", что является одним из крупнейших производителей печатных плат и лидеров контрактного производства электроники России.

Россию атакуют ударные дроны: видео очевидцев

Заметим, что компания "Резонит" предлагает полный цикл производства – от изготовления печатных плат до монтажа микроэлектронных компонентов.

Продукция, которую производит предприятие, применяется, в частности, в автомобильной электронике, телекоммуникациях, измерительных средствах, пожарно-охранных устройствах. В сети также есть информация, что некоторые печатные платы предприятия используются в аэрокосмической и оборонной промышленности.

Атака беспилотников на Московскую область: видео очевидцев

Стоит отметить, что атаку на "Резонит" подтвердил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко. Он также добавил, что пролет дронов и работа российской ПВО этой ночью фиксировались в Подольске (Подмосковье), Курске, Белгороде и Брянске.

Напомним, что в ночь на 11 июня дроны атаковали пороховой завод в городе Котовск Тамбовской области России. Это один из ключевых объектов военно-промышленного комплекса России, вовлеченный в войну против Украины.