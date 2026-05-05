Это крест на репутации России, – у Зеленского отреагировали на атаку БПЛА на Москву

Россия планирует проводить парад на Красной площади 9 мая, однако он состоится впервые за много лет без участия тяжелой техники. Все из-за угрозы украинских дронов, которые накануне долетели почти до Кремля. Это значительно повлияло на репутацию России в мире.

Советник Офиса Президента Михаил Подоляк отметил в разговоре с 24 Каналом, что на глобальную репутацию страны-агрессора все влияет крайне негативно. И есть много факторов, которые обеспечивают этот негатив.

Какие репутационные потери понесла Россия?

Подоляк отметил, что за четыре года войны против Украины, которая гораздо меньше, чем Россия, страна-агрессор не имеет существенных успехов и близко не подошла к выполнению задач, которые ставились перед началом полномасштабного вторжения.

Она при этом еще и потеряла огромное количество живой силы, ресурсов. Это поставило крест на репутации России и обнулило репутацию Владимира Путина,

– уверен советник ОП.

Однако парадокс этой ситуации заключается в том, по его мнению, что единственный, кто удерживает репутацию России из определенных бизнес-мотивов – это Дональд Трамп. Он считает, что с Путиным надо дальше разговаривать, идти ему на какие-то уступки, подписывать с ним какие-то соглашения, которые интересны Москве.

К слову. Накануне парада в Москве 9 мая, в центральный район столицы России прилетел дрон. Это произошло на фоне того, что россияне усилили ПВО в Московской области. Военнослужащий Сил ТрО ВСУ Александр Мусиенко считает, что это является "четким сигналом" о том, что от Украины будет зависеть, состоится ли вообще парад на Красной площади. Это, по его словам, демонстрирует способности и эффективность Украины.

Понятно, что в основе отношений между Трампом и Путиным лежат бизнес-расчеты и мечта президента США о том, что с Россией можно будет зарабатывать огромные средства. Но, уверен Подоляк, на глобальном рынке репутация России выглядит совсем не так, как после войны в Грузии, первой части украинской войны 2014 года или заявлений Путина на Мюнхенской конференции по безопасности, когда он сказал, что будет воевать с миром либеральных демократий.

Кремль сегодня надеется на то, что имеет окно возможностей из-за эскалации на Ближнем Востоке и у него еще есть определенное время. Однако все, что будет делать Россия дальше, по словам советника Офиса президента, будет выглядеть ничтожно. У Путина нет решений, кроме одного – дешевле оставаться в войне.

В то же время Украина сегодня выглядит на глобальном рынке абсолютно субъектной. Она не просит, а предлагает. Она готова делать обмен наших технологий, нашей экспертизы на дополнительные инвестиции, создание новых альянсов, нового партнерства,

– подчеркнул Михаил Подоляк.

Об этом говорят и в Европе. В частности президент Финляндии Александр Стубб заявляет, что сегодня изменилась ситуация и уже не Украина что-то просит, а европейцы должны просить у нее создать на базе Вооруженных Сил совсем другую архитектуру безопасности Европы – с учетом тех рисков, которые существуют для региона.

Что известно о временном перемирии?

Россия объявила о временном перемирии на 8 – 9 мая, в частности во время проведения парада на Красной площади. По мнению эксперта по международной безопасности фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива Тараса Жовтенко, Путин предложил перемирие на те дни, когда это выгодно ему самому. При этом Украину он выставляет стороной, которая пытается сорвать проведение парада, если она не примет предложение России. Жовтенко считает, что цель этого заявления россиян – во что бы то ни стало гарантировать Путину безопасность на параде 9 мая.

В то же время президент Владимир Зеленский объявил режим тишины с 00:00 в ночь с 5 на 6 мая. Как отметил генерал армии и экс-руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, давление России не сработало, поэтому Украина расширила перемирие с 5 по 9 мая, что является зеркальным ответом на заявление россиян. Маломуж отметил, что этот формат работает на Киев, потому что он проявляет инициативу, движется к миру, а также демонстрирует готовность к любым сценариям.

Однако в ночь на 5 мая враг нанес массированный удар дронами и баллистикой в Харьковской, Полтавской, Запорожской, Днепропетровской и Киевской областях. Украинский президент назвал эту атаку "абсолютным цинизмом". Кремль, по его словам, просил о тишине для проведения парада 9 мая, но сам атаковал Украину все дни перед тем.