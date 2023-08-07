Движение идет по альтернативным маршрутам: оккупанты сообщили о последствиях обстрела мостов

Гауляйтер Владимир Сальдо рассказал о последствиях ударов ВСУ по мостам. В частности, сейчас движение между Херсонской областью и Крымом приостановлено, а автомобили используют альтернативные маршруты.

Напомним, мосты в районе Чонгара и Геническа были повреждены ракетной атакой ВСУ. Украинцы таким образом стремятся отрезать все пути отступления россиян.

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Последствия попадания по мостам

Сальдо сообщил, что движение автомобилей идет по альтернативным маршрутам. Грузовые машины и фургоны двигаются через Чаплинку, а легковые авто – через Каланчак. К настоящему моменту интенсивность движения возросла – оккупанты проводят ускоренный ремонт ям на дороге в Чаплинку.

Коллаборант заявил, что пробок или задержек нет. Режим обзора упрощен. Однако со стороны Херсонской области около полудня была небольшая очередь машин. Проезд занимал до получаса.

Кроме этого, оккупационные власти сообщили, что легковые автомобили уже могут двигаться по мосту через Тонкий пролив между Геническим и Арабатской стрелкой в "реверсном режиме".

Курсирование автобусов между Симферополем и Геническим приостановлено до полного ремонта Чонгарского моста.

Атака ВСУ на мосты: что известно