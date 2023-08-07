Бывший сотрудник СБУ Иван Ступак отметил, что выведение из строя мостов 100% повлияет на ситуацию на фронтах. Об этом он рассказал 24 Каналу.

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Россияне будут убегать

Конечно, оккупанты будут пытаться починить эти мосты, как это было с Антоновским мостом в Херсонской области. После точных ударов HIMARS у моста возле Антоновки появились отверстия. Тогда российские захватчики накрывали их большими стальными листами толщиной 10 сантиметров, чтобы могли ездить грузовики.

Важно! Чонгарский мост – важная логистическая артерия россиян. Он соединяет левый берег Херсона и временно оккупированный Крым. Сейчас мост перекрыт.

Однако в любом случае это влияет на дееспособность мостов. Например, если раньше за час проезжало 10 груженых грузовиков, то сейчас это 5 – 7 с учетом груза. Ведь мост может не выдержать и упасть.

Понятно, что это только начало, дальше будет веселее,

– сказал бывший сотрудник СБУ.

В первую очередь атаки по мостам влияют на коллаборантов. Теперь они должны постоянно оглядываться назад и держать в фокусе, что происходит с мостами и успеют ли они сбежать с оккупированных территорий. К тому же в зоне риска варяги – россияне, которые по разнарядке Кремля приехали на оккупированные территории управлять процессом. Ступак предположил, что в ближайшее время все россияне, которые незаконно находятся на территории Украины, будут бежать в Россию.

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Вероятно, россияне уже сами не сильно верят, что оккупированные территории останутся за ними. Даже спикер диктатора Дмитрий Песков говорит, что "Кремль хотел бы оставить эти территории за собой".

Обратите внимание! Песков цинично заявил якобы Россия хочет контролировать все украинские регионы, ранее вписавшиеся в российскую конституцию. Более того, в стране-террористе не видят оснований для мирного соглашения с Украиной, и пригрозили "продолжать операцию в обозримом будущем".

Атака на мосты в Чонгаре и Геническе