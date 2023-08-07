Колишній співробітник СБУ Іван Ступак зауважив, що виведення з ладу мостів 100% вплине на ситуацію на фронтах. Про це він розповів 24 Каналу.

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Росіяни будуть тікати

Звісно, окупанти намагатимуться полагодити ці мости, як це було з Антонівським мостом у Херсонській області. Після влучних ударів HIMARS у мосту біля Антонівки з'явилися отвори. Тоді російські загарбники накривали їх великими сталевими листами 10 сантиметрів завтовшки, щоб могли їздити вантажівки.

Важливо! Чонгарський міст – важлива логістична артерія росіян. Він з'єднує лівий берег Херсонщини та тимчасово окупований Крим. Зараз міст перекрито.

Однак у будь-якому випадку це впливає на дієздатність мостів. Наприклад, якщо раніше за годину проїжджало 10 навантажених вантажівок, то зараз це 5 – 7 з урахуванням вантажу. Адже міст може не витримати й впасти.

Зрозуміло, що це лише початок, далі буде веселіше,

– сказав колишній співробітник СБУ.

Насамперед атаки по мостах впливають на колаборантів. Тепер вони повинні постійно оглядатися назад й тримати у фокусі, що відбувається з мостами та чи встигнуть вони втекти з окупованих територій. До того ж у зоні ризику варяги – росіяни, які за рознарядкою Кремля приїхали на окуповані території керувати процесом. Ступак припустив, що найближчим часом всі росіяни, які незаконно перебувають на території України, будуть тікати в Росію.

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Ймовірно, росіяни вже й самі не сильно вірять, що окуповані території залишаться за ними. Навіть речник диктатора Дмітрій Пєсков говорить, що "Кремль хотів би залишити ці території за собою".

Зверніть увагу! Пєсков цинічно заявив буцімто Росія хоче контролювати усі українські регіони, які раніше вписали до російської конституції. Ба більше, у країні-терористці не бачать підстав для мирної угоди з Україною, і пригрозили "продовжувати операцію в осяжному майбутньому".

Атака на мости у Чонгарі та Генічеську