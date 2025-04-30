Россию атаковали дроны: вероятно, "прилетело" по складам оборонного предприятия в Муроме

Ночь на 30 апреля выдалась неспокойной для россиян. Так, страну-агрессора атаковали дроны.

В частности, в Муроме Владимирской области БПЛА, вероятно, прилетели по складам оборонного предприятия. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на паблики.

Смотрите также В Курской области мощный взрыв: россияне жалуются на атаку беспилотников

В Муроме загорелось предприятие

В Муроме ночью 30 апреля дроны, вероятно, прилетели по складам оборонного предприятия. Телеграмм-каналы пишут, что речь идет о местном приборостроительном заводе, который используется для производства капсулов для боеприпасов, пиротехнических устройств для средств спасения в авиационной, морской и сухопутной технике, а также для космических комплексов, в том числе пилотируемых.

Взрывы в российском Муроме 30 апреля: смотрите видео

Добавим, что местные власти отмечают, что площадь возгорания – около 400 квадратных метров.

По словам губернатора Александра Авдеева, причиной пожара "стало падение БПЛА". Он заявил, что "зафиксирован прилет нескольких дронов".

БпЛА, вероятно, прилетели по складам оборонного предприятия в Муроме: смотрите видео

Авдеев додал, что беспилотники повредили два здания.

"Беспилотная техника повредила 2 здания: в одном, как ранее говорилось, произошел пожар, он локализован. Второе пострадало незначительно, обошлось без возгораний, там тоже работают специалисты", – заявил губернатор.

Напомним, что россияне ночью 29 апреля также жаловались на атаку БПЛА. Российское минобороны заявляло о работе "пе-ве-о" сразу в нескольких областях.