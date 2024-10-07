Атака на нефтебазу в Феодосии: агенты "АТЕШ" год передавали информацию Силам обороны
Источник:"Атеш"
Во временно оккупированном Крыму горела нефтебаза. К организации атаки присоединились и активисты движения "Атеш".
Партизаны движения "АТЕШ" способствовали атаке на нефтебазу в Феодосии. В частности, они рассказали, что с октября 2023 года агенты нашего движения активно собирали информацию о работе нефтебазы и точки размещения вражеских средств ПВО.
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Это создаст серьезные проблемы для России
Собранную информацию передавали Силам обороны Украины в течение нескольких месяцев.
Удар по нефтебазе создаст серьезные проблемы для обеспечения российских войск на левом берегу Днепра, и это только начало,
– подчеркнули активисты.
Об атаке стало известно утром 7 октября. россияне заявляли, что перед тем, как там вспыхнул пожар, был слышен звук похожий на гул самолета, а поте взрывы.
Отдельно стоит отметить работу украинских партизан в Крыму, которые продолжают фиксировать все передвижения оккупантов, нефтебазы и склады с боеприпасами. Таким образом Крым становится все более опасным для россиян.