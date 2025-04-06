Россия атаковала Николаев "Шахедами": вспыхнули пожары, пострадали 4 человека
- В ночь на 6 апреля Николаев атаковали "Шахеды", падение обломков и взрывная волна вызвали 2 пожара.
- В результате атаки пострадали 4 человека, их состояние стабильное.
В ночь на 6 апреля в Николаевской области работали силы ПВО. Около 22:00 5 апреля враг атаковал Николаев "Шахедами".
В городе зафиксировали разрушения, есть пострадавшие. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на главу Николаевской ОГА Виталия Кима.
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Что известно о последствиях
В результате российской атаки ранены 4 человека – 49-летняя, 67-летняя, 72-летняя женщины и 57-летний мужчина. Состояние у всех стабильное, лечение пострадавшие будут проходить амбулаторно.
Падение обломков и действие взрывной волны вызвали 2 пожара в частных домовладениях, которые оперативно ликвидировали. Кроме того, повреждены 13 домов и автомобиль.
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К слову, ночью 6 апреля на украинскую столицу летели российские баллистические ракеты. Пожары зафиксировали в Дарницком, Соломенском и Оболонском районах Киева, огонь охватил нежилую застройку. ГСЧС привлекла 128 спасателей и 27 единиц техники для ликвидации последствий.