Люди кричали, что горят: очевидцы удара по Николаеву рассказали о первых мгновениях атаки

В ночь на 11 ноября россияне цинично атаковали Николаев "Шахедами". В результате удара погибли 5 человек, более 20 обратились за психологической помощью.

Очевидцы атаки рассказали, что слышали, как российский беспилотник попал прямо в дом, после чего люди кричали, что горят. Оперативной информацией о деталях удара с 24 Каналом поделился корреспондент из Николаева Александр Матюшенко, отметив, что в результате атаки разрушен один частный дом, повреждены еще несколько гражданских зданий.

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Первые мгновения атаки на Николаев

По словам корреспондента, в результате атаки на город погибли 5 человек. Пострадала 45-летняя женщина, которую, к счастью, удалось вовремя госпитализировать в медицинское учреждение.

Ма месте за психологической помощью обратилось 22 человека, по сообщению Николаевской областной ОВА.

Местные жители рассказали, что слышали, как "Шахед" прямо попал в дом. После удара они видели яркий огонь, вспыхнул пожар.

Потом начали кричать люди, что они горят. Мы выбежали на улицу и увидели, что здесь творится. У одной женщины была очень сильная истерика, она громко кричала на весь двор и не могла прийти в себя,

– прокомментировала местная жительница.

Пожары вспыхнули в многоэтажном и частном доме, их оперативно ликвидировали. В результате атаки один частный дом разрушен, несколько повреждены, в том числе многоэтажка. Также было уничтожено 2 легковых автомобиля.

Взрывной волной повреждены квартиры, 4 магазина, произошел прорыв электросети, отключение от теплоснабжения и газовой сети,

– отметил Матюшенко.

Пресс-секретарь ГУ ГСЧС Николаевщины Ильяна Пацюк отметила, что силами пожарных удалось ликвидировать все пожары. Привлечены были 41 спасатель и 10 спецавтомобилей.

Корреспондент добавил, что в ночь на 11 ноября ПВО уничтожили 5 "Шахедов" над Николаевской областью.