Очевидці атаки розповіли, що чули, як російський безпілотник влучив прямо в будинок, після чого люди кричали, що палають. Оперативною інформацією про деталі удару з 24 Каналом поділився кореспондент із Миколаєва Олександр Матюшенко, зауваживши, що внаслідок атаки зруйновано один приватний будинок, пошкоджені ще декілька цивільних будівель.

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Перші миті атаки на Миколаїв

За словами кореспондента, внаслідок атаки на місто загинуло 5 людей. Постраждала 45-річна жінка, яку, на щастя, вдалось вчасно госпіталізувати до медичного закладу.

Ма місці за психологічною допомогою звернулось 22 людини, за повідомленням Миколаївської обласної ОВА.

Місцеві жителі розповіли, що чули, як "Шахед" прямо влучив у будинок. Після удару вони бачили яскравий вогонь, спалахнула пожежа.

Потім почали кричати люди, що вони палають. Ми вибігли на вулицю і побачили, що тут коїться. В однієї жінки була дуже сильна істерика, вона голосно кричала на весь двір та не могла прийти до тями,

– прокоментувала місцева жителька.

Пожежі спалахнули в багатоповерховому та приватному будинку, їх оперативно ліквідували. Внаслідок атаки один приватний будинок зруйновано, декілька пошкоджено, в тому числі багатоповерхівка. Також було знищено 2 легкові автомобілі.

Вибуховою хвилею пошкоджено квартири, 4 магазини, стався прорив електромережі, відключення від теплопостачання та газової мережі,

– зауважив Матюшенко.

Речниця ГУ ДСНС Миколаївщини Ілляна Пацюк зазначила, що силами вогнеборців вдалось ліквідувати усі пожежі. Залучені були 41 рятувальник та 10 спецавтомобілів.

Кореспондент додав, що в ніч на 11 листопада ППО знищили 5 "Шахедів" над Миколаївською областю.