Горящие многоэтажки и обессиленные спасатели: кадры последствий атаки на Николаев

В ночь на 20 июля Россия ударила ракетами по жилым многоэтажкам в Николаеве. В результате атаки погибли люди, всего пострадали 19 граждан.

Об этом сообщили представители местных властей. 24 Канал собрал фото с места событий, показывающих масштабы вражеской атаки.

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Повреждено 5 многоэтажек

По словам мэра Николаева Александра Сенкевича, повреждено по меньшей мере пять многоэтажек в одном районе города и около 15 гаражей с домами – в другом.

Национальная полиция Украины фиксирует последствия ночного террора Николаева со стороны войск России. Отмечают, что ранены мирные жители, среди которых дети разрушены и повреждены жилые дома.

Последствия ночной атаки на Николаев / Фото Нацполиции

Ночью глава Николаевской ОВА Виталий Ким заявил, что в результате террористической атаки окупантов погибли, однако их количество он не назвал.

Враг атаковал ночью

Уже утром глава ОВА отметил, что количество пострадавших возросло до 19. Он уточнил, что враг нанес ракетный удар по городам около 03:03.

Россияне совершили атаку ночью, когда люди спали в своих домах / Фото ГСЧС

Разбор завалов продолжается

В результате попадания разрушены несколько этажей трехэтажного дома и возник пожар площадью 450 квадратных метров, который огнеборцы ликвидировали в 07:45. Продолжается разбор завалов.

По предварительной информации, под завалами людей не обнаружено. Очаги горения ликвидированы.

В результате атаки разрушены многоэтажки / Фото Общественного

Повреждены соседние многоэтажные дома. Также произошло возгорание трех гаражей, которое было оперативно ликвидировано. Повреждено около 15 гаражей и выбиты окна в нескольких многоэтажках рядом.

"Адская ночь" для наших людей

! Всего в результате ракетного удара пострадали 19 человек. За медицинской помощью обратились восемь человек – госпитализированы двое, среди них ребенок.

Председатель ГСЧС Сергей Крук отметил, что эта ночь была "адской для наших людей", потому что враг "звереет". По его словам, во время тушения пожара в Николаеве травмировался работник ГСЧС.

Чрезвычайники спасли 2 человека и эвакуировали 30 жителей дома.

Спасателям удалось спасти двух человек / Фото ГСЧС

, ночью Россия атаковала Южные регионы Украины, под ударом вражеских ракет оказались Одесса и Николаев – порты, причалы, жилые дома и торговые сети.