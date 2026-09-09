Об этом сообщает глава Николаевской областной государственной администрации Георгий Решетилов.

Что известно о последствиях атаки?

В ночь на 9 сентября российские военные нанесли массированный комбинированный удар по Николаевской области, применив ударные БПЛА типа "Шахед-238", баллистические ракеты "Искандер-М", ракеты "Бандероль" и УАБ. В результате атаки на Николаев погибла 70-летняя женщина, еще четверо мирных жителей пострадали, среди них 15-летний ребенок.

По данным областных властей, среди пострадавших – двое мужчин в возрасте 74 и 66 лет, 44-летняя женщина и 15-летний подросток. 66-летнего мужчину госпитализировали, его состояние оценивается как средней тяжести, тогда как остальным пострадавшим оказали помощь амбулаторно.

В результате российского удара в Николаеве повреждены объекты транспортной, портовой и гражданской инфраструктуры. Также пострадали торговый центр, почтовый терминал, кафе, два частных дома и четыре грузовых автомобиля, один из которых полностью уничтожен.

Оккупанты провели атаку на Николаев дронами и ракетами / Фото Николаевской ОГА

В Николаевском районе накануне россияне дважды провели атаки FPV-дронами в Куцурубской и Очаковской общинах. В селе Днепровское поврежден частный дом, обошлось без пострадавших.

Ночная атака на Николаевскую область: смотрите видео

Кроме того, ночью враг нанес удар УАБ по Галициновской общине, где повреждены объекты промышленной инфраструктуры. В Березанской общине в результате атаки "Шахедов" повреждены объекты энергетической инфраструктуры.

Коммунальные службы Николаева готовятся к работе в местах ударов: они будут помогать пострадавшим, устранять последствия атаки и закрывать поврежденные окна.

Напомним, в ночь на 9 сентября российские войска провели атаку на Киев и область, в результате чего вспыхнули пожары. В Дарницком и Голосеевском районах столицы загорелись два грузовых автомобиля, гараж и двухэтажное нежилое здание. По данным ГСЧС, все возгорания в Киеве уже ликвидированы. К счастью, в результате атаки в столице никто не погиб и не пострадал.

В Киевской области под ударом оказались Белоцерковский, Броварской, Бориспольский, Фастовский, Обуховский и Бучанский районы. В Белой Церкви в результате атаки дронов возник пожар на предприятии пищевой промышленности, который спасатели локализовали.

По состоянию на утро 9 сентября работы по ликвидации последствий российской атаки в области еще продолжались.