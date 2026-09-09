Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Георгій Решетілов.

Що відомо про наслідки атаки?

У ніч проти 9 вересня російські військові здійснили масований комбінований удар по Миколаївщині, застосувавши ударні БпЛА типу "Шахед-238", балістичні ракети "Іскандер-М", ракети "Бандероль" та КАБ. Внаслідок атаки по Миколаєву загинула 70-річна жінка, ще четверо мирних жителів постраждали, серед них 15-річна дитина.

За даними обласної влади, серед постраждалих – двоє чоловіків віком 74 та 66 років, 44-річна жінка та 15-річна дитина. 66-річного чоловіка госпіталізували, його стан оцінюють як середньої тяжкості, тоді як іншим постраждалим надали допомогу амбулаторно.

Внаслідок російського удару у Миколаєві пошкоджені об'єкти транспортної, портової та цивільної інфраструктури. Також зазнали пошкоджень торгівельний центр, поштовий термінал, кафе, два приватні будинки та чотири вантажні автомобілі, один із яких знищений повністю.

Окупанти атакували Миколаїв дронами та ракетами / Фото Миколаївська ОДА

У Миколаївському районі напередодні росіяни двічі атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади. У селі Дніпровське пошкоджено приватний будинок, обійшлося без постраждалих.

Нічна атака на Миколаївщину: дивіться відео

Крім того, вночі ворог завдав удару КАБ по Галицинівській громаді, де пошкоджені об'єкти промислової інфраструктури. У Березанській громаді через атаку "Шахедів" пошкоджені об'єкти енергетичної інфраструктури.

Комунальні служби Миколаєва готуються працювати на місцях ударів: вони допомагатимуть постраждалим, прибиратимуть наслідки атаки та закриватимуть пошкоджені вікна.

Нагадаємо, у ніч проти 9 вересня російські війська атакували Київ та область, унаслідок чого спалахнули кілька пожеж. У Дарницькому та Голосіївському районах столиці загорілися два вантажні автомобілі, гараж і двоповерхова нежитлова будівля. За даними ДСНС, усі займання в Києві вже ліквідували. На щастя, внаслідок атаки у столиці ніхто не загинув і не постраждав.

На Київщині під ударом опинилися Білоцерківський, Броварський, Бориспільський, Фастівський, Обухівський та Бучанський райони. У Білій Церкві внаслідок атаки дронів виникла пожежа на підприємстві харчової промисловості, яку рятувальники локалізували.

Станом на ранок 9 вересня роботи з ліквідації наслідків російської атаки в області ще тривали.