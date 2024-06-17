В результате атаки дронов на Новолипецком металлургическом комбинате есть повреждения, – СМИ

В ночь на 17 июня россияне проснулись от атаки украинских дронов по нескольким вражеским объектам. Впоследствии стало известно, что среди атакованных объектов был Новолипецкий металлургический комбинат.

Российские СМИ и власти Липецка в соцсетях активно жалуются на очередной обстрел. Они распространяют видео атаки украинских дронов и утверждают, что комбинат в Липецке таки получил повреждения, пишет 24 Канал.

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Россияне в своих телеграмм-каналах пожаловались, что в результате ночной атаки БПЛА Новолипецком металлургическом комбинате был поврежден трубопровод в одном из цехов.

В частности одной из целей БПЛА стал Новолипецкий металлургический комбинат и местный тракторный завод: оба предприятия используются агрессором в военных целях,

– подтвердили источники в ГУР информацию о ночной атаке 24 Канала.

Добавим, что на комбинате изготавливают чугун, стальную заготовку, металл для военной промышленности.

Жители Липецка утверждают, что российская ПВО якобы сбила 2 беспилотника, но упали они не где-нибудь, а именно на территорию комбината.

Хотя некоторые российские телеграм-каналы утверждают, что прилетов по комбинату якобы не было.

"Дроны-камикадзе летательного типа с 2 – 3,5 килограммами взрывчатки на борту посадили силами РЭБ в двух километрах от предприятия. Обломки упали на частный сектор и немного повредили один из домов", –утверждают там.

Россияне шокированы этой атакой, ведь "настолько масштабно НЛМК атаковали впервые".

На месте падения обломков работают правоохранители. Пострадавших, говорят, среди россиян нет.

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"Сохраняется красный уровень опасности. Системы обнаружения и подавления находятся в состоянии готовности. Прошу вас не публиковать фото и видео о последствиях подобных атак. Это помогает противнику корректировать направление и точность", – написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов, боясь чего-то.

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