Масштабная атака на Новороссийск: взрывы не утихают уже более 9 часов, много прилетов

Ночью российский порт в Новороссийске подвергся массированной атаке. В городе раздалась серия взрывов и вспыхнули многочисленные пожары.

Воздушная тревога в Новороссийске была объявлена в девять вечера 11 августа. По состоянию на шесть утра 12 августа воздушная тревога продолжалась. Таким образом, город находится под обстрелом уже более 9 часов.

Что известно о массированной атаке на Новороссийск?

Отметим, что Новороссийск оказался под комбинированной атакой. Мэр Андрей Кравченко сообщил, что город атакуют ракеты, беспилотники, а также морские дроны.

Взрывы в Новороссийске: смотрите видео

В связи с атакой в Новороссийске перекрыто движение по ряду улиц, общественный транспорт не работает. Также чиновник рассказал о падении обломков БПЛА на шесть жилых домов, коммерческое здание и территорию строительной площадки. По его словам, есть пострадавшие.

Работа российской ПВО / Фото из сети

Новые взрывы в Новороссийске: смотрите видео

Момент прилета в город: смотрите видео

Между тем в местных пабликах люди жалуются, что взрывы не утихают уже несколько часов. После ударов город окутал дым.

Новороссийск после атаки: смотрите видео

Пожары в Новороссийске после атаки / Фото из сети

По данным канала Exilenova+, в Новороссийске – прилет по комбинату хлебопродуктов. На территории предприятия возник пожар.

ПАО "НКХП" – большой высокотехнологичный портовый перевалочный комплекс, включающий два элеватора и комплекс портовых сооружений. Общая вместимость хранилищ предприятия составляет 300 тысяч тонн, а глубина у причальной стенки позволяет принимать и обслуживать суда грузоподъемностью до 72 тысяч тонн.

Также есть предположение, что этой атакой Силы обороны пытаются сорвать планы россиян по возможному запуску крылатых ракет из-под Новороссийска на фоне предупреждений о массированном обстреле в ближайшие дни.

Как отмечает канал, ночная атака стала одной из самых масштабных на город за последнее время. Есть прилеты по портовой инфраструктуре как по нефтяным, так и по зерновым объектам.

Последствия атаки на Новороссийск: смотрите видео

Новороссийск в пожарах после атаки: смотрите видео

Что еще было неспокойно ночью?

Ночью под массированной атакой находился и оккупированный Крым. В ряде населенных пунктов отключилось электричество. Среди них – Евпатория, Саки, Николаевка, Берегово, Песчаное, Кутовое.

Больше всего досталось Севастополю. Там зафиксированы два больших пожара. В частности,

возле транспортной развязки у села Первомайское под Балаклавой, где расположен мост над железной дорогой;

возле пляжа "Васили" под Балаклавой.

Взрывы слышали и в Керчи в районе Крымского моста.

Мониторы сообщают также о прилете в Геленджике – городе-порту в Краснодарском крае России.