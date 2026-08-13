Потери будут только расти: перед каким выбором оказался Кремль из-за ударов Украины

Украина ищет пути и возможности для уничтожения российских мобильных пусковых установок, с которых запускаются баллистические ракеты, в частности по Киеву. Кроме того, уже сейчас украинские военные наносят удары по российским военным объектам и военным ресурсам. Все это ставит Кремль перед сложным выбором.

Такое мнение для 24 Канала высказал политолог Владимир Фесенко, отметив, что удары по вражескому тылу необходимо расширять. Именно такая формула экономического давления может заставить Владимира Путина сесть за стол переговоров.

Кремль оказался перед выбором

Недавно Украина атаковала российский порт Новороссийск. По словам политолога, это не просто удар по российским кораблям, ведь удары были нанесены также по ракетным установкам, с которых запускаются ракеты по Украине. Под атакой там оказались также и зерновые терминалы – это важно, ведь именно через Новороссийск проходит 72% российского зернового экспорта.

"И здесь мы видим такую сложную картину. Россияне заблокировали наш экспорт зерна, фактически сейчас разрушают нашу портовую инфраструктуру и зерновую инфраструктуру в черноморских портах, а мы делаем то же самое в отношении России. Вот Азовское море, там уже заблокировано. Сейчас блокируется Новороссийск. Это явно принуждение, как минимум до начала переговоров о прекращении боевых действий на море или о возобновлении работы зерновых коридоров", – отметил Фесенко.

Он также обратил внимание на атаки на Wildberries и на российские НПЗ. Примерно в 16 российских регионах сейчас возникают проблемы из-за нехватки топлива. Соответственно, на заправках вновь выстроились очереди.

Чем больше будет экономических потерь для России, чем меньше будет доходов для российской экономики, чем меньше будет доходов от экспорта нефти, тем меньше будет возможностей финансировать войну. Здесь не будет быстрого результата. У России еще достаточно много ресурсов и достаточно много денег для финансирования войны. Однако у России уже сейчас есть проблемы – либо финансировать войну, либо поддерживать внутреннюю социальную стабильность. Денег и на то, и на другое не хватает,

– подчеркнул политолог.

Фесенко назвал выбор, перед которым стоит Москва: смотрите видео

Он добавил, что важной составляющей здесь также является санкционное и дипломатическое давление на страну-агрессора. Пока Украина проводит атаки на объекты на российской территории, наши партнеры должны оказывать давление на Россию, чтобы заставить ее сесть за стол переговоров и постепенно продвигаться к решениям о прекращении боевых действий.