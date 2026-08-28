Вражеская атака на "Новую почту": уничтожены сортировочные центры в Сумах и в Киевской области

Россияне продолжают наносить удары по логистическим центрам. В ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочные центры компании "Новая почта" в Сумах и в Киевской области.

Об этом сообщили в компании.

Каковы подробности атаки?

Согласно официальному заявлению, российские военные сбросили 4 управляемые авиабомбы на терминал в Сумах, в результате чего также были повреждены 3 грузовика.

Одновременно с этим вражеский ударный дрон полностью разрушил сортировочное депо в Киевской области.

В настоящее время специалисты оператора продолжают оценивать окончательные последствия и масштабы нанесенного ущерба. К счастью, все сотрудники остались живы и невредимы.

"Новая почта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения,

– заявили в компании.

Несмотря на серьезные разрушения инфраструктуры, "Новая почта" продолжает полноценно работать и предоставлять логистические услуги по всей стране.

Текущий статус доставки посылок клиенты могут проверять в мобильном приложении или на официальном сайте компании.

Где еще фиксировались последствия недавних обстрелов?

В Житомирской области 28 августа из-за вражеской атаки дронов вспыхнул пожар на территории частного предприятия. Огонь охватил четыре грузовика и три полуприцепа.

На Днепропетровщине в течение ночи враг более 10 раз атаковал Никопольский и Синельниковский районы дронами, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрела погибли два человека.

А накануне, 27 августа, россияне на протяжении всех суток терроризировали Украину ударными дронами, ночью была и баллистика. Тревогу только в Киеве объявляли более 10 раз в течение дня. Последствия фиксировались в нескольких районах столицы, в частности, была повреждена гимназия.

Под ударом была и Киевщина – там горели склады и частные дома. Атак потерпели также Полтавщина, Днепропетровщина, Одесса, Сумы и другие регионы.