Вражеская атака на "Новую почту": уничтожены сортировочные центры в Сумах и в Киевской области
Россияне продолжают наносить удары по логистическим центрам. В ночь на 28 августа в результате массированной вражеской атаки были уничтожены сортировочные центры компании "Новая почта" в Сумах и в Киевской области.
Об этом сообщили в компании.
Каковы подробности атаки?
Согласно официальному заявлению, российские военные сбросили 4 управляемые авиабомбы на терминал в Сумах, в результате чего также были повреждены 3 грузовика.
Одновременно с этим вражеский ударный дрон полностью разрушил сортировочное депо в Киевской области.
В настоящее время специалисты оператора продолжают оценивать окончательные последствия и масштабы нанесенного ущерба. К счастью, все сотрудники остались живы и невредимы.
"Новая почта" компенсирует клиентам полную заявленную стоимость поврежденных отправлений и свяжется с каждым, чтобы сообщить детали возмещения,
– заявили в компании.
Несмотря на серьезные разрушения инфраструктуры, "Новая почта" продолжает полноценно работать и предоставлять логистические услуги по всей стране.
Текущий статус доставки посылок клиенты могут проверять в мобильном приложении или на официальном сайте компании.
Где еще фиксировались последствия недавних обстрелов?
В Житомирской области 28 августа из-за вражеской атаки дронов вспыхнул пожар на территории частного предприятия. Огонь охватил четыре грузовика и три полуприцепа.
На Днепропетровщине в течение ночи враг более 10 раз атаковал Никопольский и Синельниковский районы дронами, артиллерией и авиабомбой. В результате обстрела погибли два человека.
А накануне, 27 августа, россияне на протяжении всех суток терроризировали Украину ударными дронами, ночью была и баллистика. Тревогу только в Киеве объявляли более 10 раз в течение дня. Последствия фиксировались в нескольких районах столицы, в частности, была повреждена гимназия.
Под ударом была и Киевщина – там горели склады и частные дома. Атак потерпели также Полтавщина, Днепропетровщина, Одесса, Сумы и другие регионы.