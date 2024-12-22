У россиян истерика из-за удара по нефтебазе в Орловской области

В ночь на 22 декабря беспилотники атаковали нефтебазу в Орловской области. Россияне массово возмущаются такой ситуацией.

Это далеко не первая нефтебаза, горящая в России, что еще больше гнетет урапатриотов России. Об этом сообщает 24 Канал.

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Как россияне реагируют на атаку по НПЗ

В комментариях к новостям из Орла начался настоящий шторм недовольных сообщений. Россияне требуют удара "Орешником" с ядерным зарядом, даже ищут, где написать петицию с таким предложением к власти.

"Если не атакуем мы, то атакуют нас! Х*хлов нужно еб*шить каждую ночь, как сидоровых коз", – говорит один из комментаторов.

Россияне в шоке от дальнобойности украинцев и спрашивают, почему российские власти якобы позволяют это делать. Они обвиняют ее в том, что она это "терпит", а нужно, мол, немедленно отвечать.

"Всемирные борцы с нацизмом" призывают убить всех х*хлов, "Не будет чубатых – не будет войны, делайте выводы", – добавляет ему другой оторванный от реальности рашист.

Конечно, есть и те, кто шутит с того, как продолжается "спецоперация" и работает российская ПВО. Шутят и с риторики Кремля о "красных линиях", "хлопки" и тому подобное.

Россияне комментируют атаку по нефтебазе в Орловской области

Напомним, Орловская область России подверглась массированной атаке беспилотников, под ударом оказалась нефтебаза, где произошло возгорание. Губернатор Орловской области подтвердил атаку и сообщил о работе оперативных служб над ликвидацией последствий.